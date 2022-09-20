Чай может помочь от опасного заболевания: ученые сказали, что лечит напиток

Недавнее исследование продемонстрировало, что каждодневное употребление чая может снизить риск развития сахарного диабета. Однако специалисты предупредили, что в данном отношении количество выпитого чая все-таки имеет значение.

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Об этой информации сообщили в News Atlas, передает «УРА-Информ».

В последние годы учеными было проведено множество исследований о пользе чая для организма человека. Уже известно, что регулярное употребление этого напитка способно снизить риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые считают, что важно не количество чая, а количество чашек, выпитых за день.

В своем новом исследовании исследователи сосредоточились на изучении взаимосвязи между потреблением чая и риском развития диабета типа 2. Ведущий автор Сяин Ли и его коллеги проанализировали данные более 5000 человек, за которыми наблюдали более десяти лет. Половина участников заявили, что пьют чай, но исследователи обнаружили, что через 12 лет частота диабета была одинаковой в группах, пьющих чай.

Затем исследователи решили выяснить, как количество выпитого чая влияет на риск развития болезни. В одном исследовании они обнаружили, что всего три чашки чая в день могут снизить риск заболевания на 4%. А четыре и более порций чая в день снижают риск развития заболевания на 17%.

Сяин Ли и его коллеги знали, что не имеет значения, где живут испытуемые, какого они пола или какой чай они пьют. Результаты исследования не зависят от этих факторов.

Ученые говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы точно понять, почему чай так полезен. Теперь можно предположить, что «секрет» кроется в полифенолах — компонентах чая, способных снижать уровень сахара в крови.

Ученые также хотят знать, влияет ли способ употребления чая на риск развития диабета 2 типа — например, с сахаром или без него, с молоком или лимоном — тестирование всех этих факторов поможет ученым лучше понять пользу чая для здоровья. получить максимальную выгоду.

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