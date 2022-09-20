В США дали новый прогноз по войне в Украине на 2023 год: стало известно, чего ждать людям

Америка рассчитывает на скорейшее прекращение войны в Украине, но при необходимости она выразила готовность оказать долгосрочную поддержку. Кроме того, она ответила на вопрос о том, какие есть шансы в целом на завершение кровопролитной войны в нашей стране.

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Об этом сообщил «Форбс», сославшийся на заявление посла США в Украине Бриджит Бринк, передает «УРА-Информ».

«У меня 25-летний дипломатический опыт, и это помогает мне не думать о будущем. Но я не думаю, что эта война закончится в ближайшее время», – сообщила Бринк.

Она так же подчеркнула, что США готовы поддержать Украину в случае необходимости.

«Мы предлагаем широкий спектр помощи. Поддержка США будет продолжаться еще много лет. Ведь Украина сможет создать армию, способную защитить страну практически от любого врага. Это поможет предотвратить подобные конфликты в будущем», — сказала Бринк в конце.

Напомним, у Зеленского сказали, когда состоится встреча с Путиным: Подоляк сделал новое заявление.