Технологии

Ученые выяснили, где во Вселенной может существовать жизнь: новый вывод экспертов

На протяжении долгого времени научные сообщества спорят о том, где же во Вселенной могут находиться представители разумной жизни. Датские ученые в данном вопросе сумели недавно продвинуться глубоко вперед в отличие от других коллег в университетах по всему миру.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Эксперты в области астрофизики и астрономии из Дании уверены в том, что необходимо в космосе искать звезды, которые напоминают Солнце. По их словам, если люди хотят обнаружить жизнь на планетах, нужно искать нечто похожее на нашу Солнечную систему. В частности, они обратили свой взор к двойным солнечным системам.

Речь идет о таких объектах, звезды в которых вращаются вокруг друг друга, при этом будучи связаны между собой на гравитационном уровне. Датские ученые уверяют, что там зона обитаемости куда шире и, соответственно, на пленах в таких системах точно можно будет обнаружить жизнь.

Напомним, во Вселенной существует «копия» нашего мира: ученые пришли к неожиданному открытию.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Iphone 11 и Iphone 12: в чем разница между ними

Вам нужен Iphone?

Во Вселенной существует «копия» нашего мира: ученые пришли к неожиданному открытию

В западном журнале Physical Review Letters некоторые группы экспертов сообщили о том, что космос обладает своеобразным «зеркалом». Более того, данный зеркальный мир даже может влиять на наш.

Ученые сделали заявление о воде на Луне: детали большого открытия

Не так давно стало известно, что на спутнике Земли есть водные запасы. Эксперты начали вести горячие дискуссии насчет того, откуда она там могла появиться. В итоге были выдвинуты любопытные теории.

Ученые выяснили, почему люди зевают: эксперты узнали, как этот механизм помогал нашим предкам

Еще до недавнего времени в экспертных кругах шли большие дебаты о том, почему же у человека, как и у других животных появился механизм зевка. Однако точку поставил ведущий специалист из Университета штата Нью-Йорк по имени Эндрю Гэллап.

Ученые выяснили, как в действительности компьютерные игры влияют на детей: подробности

Представители научного сообщества из Каролинского института в Швеции сумели поставить точку в вопросе о том, хорошо или плохо влияют видеоигры на людей до 18 лет. Выяснилось, что в большей степени игры имеют позитивный эффект, чем негативный.

Ученые нашли «дорогу к Атлантиде» на дне Тихого океана: эксперты сообщили об удивительном открытии

Представители научного мира, исследовавшие воды Тихого океана обнаружили удивительную, казалось бы, на первый взгляд постройку, которую прозвали «дорогой к Атлантиде». Проведя анализ, они пришли к соответствующим выводам.