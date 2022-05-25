Ученые выяснили, где во Вселенной может существовать жизнь: новый вывод экспертов

На протяжении долгого времени научные сообщества спорят о том, где же во Вселенной могут находиться представители разумной жизни. Датские ученые в данном вопросе сумели недавно продвинуться глубоко вперед в отличие от других коллег в университетах по всему миру.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Эксперты в области астрофизики и астрономии из Дании уверены в том, что необходимо в космосе искать звезды, которые напоминают Солнце. По их словам, если люди хотят обнаружить жизнь на планетах, нужно искать нечто похожее на нашу Солнечную систему. В частности, они обратили свой взор к двойным солнечным системам.

Речь идет о таких объектах, звезды в которых вращаются вокруг друг друга, при этом будучи связаны между собой на гравитационном уровне. Датские ученые уверяют, что там зона обитаемости куда шире и, соответственно, на пленах в таких системах точно можно будет обнаружить жизнь.

Напомним, во Вселенной существует «копия» нашего мира: ученые пришли к неожиданному открытию.