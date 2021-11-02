Здоровье

Доктор назвал продукты, улучшающие процесс выработки антител после вакцинации: и от каких лучше отказаться

Врач-иммунолог Андрей Продеус поведал о продуктах, которые улучшаю процесс формирования иммунитета поле прививки от коронавируса, а так же какие лучше исключить на время из своего рациона.

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Об этой информации сообщила Ferra, передает Ura-inform.

На выработку антител после вакцинации от COVID-19 может повлиять ряд продуктов, заявил педиатр. С его слов, после вакцинации у людей с низким показателем уровня витаминов D и Е процесс выработки антител будет происходить в несколько раз ниже чем, у тех категорий людей, у которых они в норме.

«Если у вас показатели витамина D и Е находятся на низком уровне , то после проведённой вакцинации будут хуже вырабатываться антитела. Дабы восполнить недостаток данных витаминов в организме рекомендуется употреблять в пищу печень трески, которая является рекордсменом по содержанию витамина D. А также включить в свой рацион питания масло зародышей пшеницы в которых содержится большое количество витамина Е» — сказал доктор.

Так же иммунолог назвал перечень продуктов, от которых некоторым людям стоит отказаться во время проведения вакцинации. Речь идёт о людях, страдающих от астмы атопического дерматита или аллергии. Они должны исключить до вакцинации такие продукты как копчёности шоколадные изделия ,цитрусовые или выдержанные сыры. Всё дело в том, что данные продукты могут сделать ответ иммунитета избыточным.

Запрещено до и после прививки употреблять спиртные напитки, так как это тоже мешает организму вырабатывать антитела.

Напомним, ранее сообщалось, Стала известна стоимость в ОРДО за место в больнице для больных коронавирусом.

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