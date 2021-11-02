В ОРДЛО бьют тревогу: нет помощи со стороны РФ

Россия после недавнего обострения ситуации в регионе никак не проявила себя с оказанием помощи «республикам»
Украинское правительство после применения турецкого беспилотника «Байрактара» на оккупированном боевиками Донбассе якобы готово пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Об этом заявил представитель НВФ «ЛНР» Андрей Марочко, передает УРА-Информ.
ВСУ, по словам Марочко, продолжают стягивать военную технику и вооружение в зону ООС. Таким образом украинская сторона якобы готовиться к наступлению.
«Идут подготовки и в тылу. В госпиталях делают запасы кровоостанавливающих препаратов, перевязочных материалов. Это все указывает на подготовку Киева к наступательным действиям», — считает он.
Правительство РФ после недавнего обострения ситуации на оккупированном украинском Донбассе никак не проявило себя с оказанием помощи временно оккупированным территориям Донбасса
«Жители Донбасса считают, что России следовало бы незамедлительно вмешаться в ситуацию после того, как ВСУ захватили населенный пункт Старомарьевка. А Россия не реагирует на происходящее должным образом. Сейчас Донбасс посматривает в сторону России с немым вопросом, когда она начнет защищать своих граждан», — добавил он Марочко.
Ранее сообщалось, что вхождение в Черное море флагмана Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки не осталось незамеченным главой Российской Федерации Владимиром Путиным. На совещании по обороне он пригрозил американцам применением ПВО.
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