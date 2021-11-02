Общество

В ОРДЛО бьют тревогу: нет помощи со стороны РФ

Россия после недавнего обострения ситуации в регионе никак не проявила себя с оказанием помощи «республикам»

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Украинское правительство после применения турецкого беспилотника «Байрактара» на оккупированном боевиками Донбассе якобы готово пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Об этом заявил представитель НВФ «ЛНР» Андрей Марочко, передает УРА-Информ.

ВСУ, по словам Марочко, продолжают стягивать военную технику и вооружение в зону ООС. Таким образом украинская сторона якобы готовиться к наступлению.

«Идут подготовки и в тылу. В госпиталях делают запасы кровоостанавливающих препаратов, перевязочных материалов. Это все указывает на подготовку Киева к наступательным действиям», — считает он.

Правительство РФ после недавнего обострения ситуации на оккупированном украинском Донбассе никак не проявило себя с оказанием помощи временно оккупированным территориям Донбасса

«Жители Донбасса считают, что России следовало бы незамедлительно вмешаться в ситуацию после того, как ВСУ захватили населенный пункт Старомарьевка. А Россия не реагирует на происходящее должным образом. Сейчас Донбасс посматривает в сторону России с немым вопросом, когда она начнет защищать своих граждан», — добавил он Марочко.

Ранее сообщалось, что вхождение в Черное море флагмана Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки не осталось незамеченным главой Российской Федерации Владимиром Путиным. На совещании по обороне он пригрозил американцам применением ПВО.

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