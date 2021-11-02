Политика

Свежий президентский рейтинг: тройка лидеров изменилась

Социологической группой «Рейтинг» был опубликован свежий президентский рейтинг, который проводился с двадцать первого по двадцать третье октября 2021 года. Опрос проводился среди населения Украины от восемнадцати лет и старше, кроме неподконтрольных Украине территорий Крыма и Донбасса.

Время чтения: 43 Секунд

Об этой информации сообщил 24tv.ua ,  передает Ura-inform.

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время,  то наибольшее количество голосов набрал бы действующий президент Украины Владимир Зеленский, вторым в рейтинге идёт экс-президент Пётр Порошенко и замыкает тройку лидеров- Юлия Тимошенко.

В сравнении с прошлым рейтингом, обнародованным Центром Разумкова , популярность политиков немного выросла.

Данные нового Президентского рейтинга:

1. Владимир Зеленскоий – 25,1%,

2. Петр Порошенко – 14,1%,

3. Юлия Тимошенко – 10,1%,

4. Юрий Бойко – 9,5%,

5. Дмитрий  Разумков – 7,3%,

6. Игорь Смешко – 7,1%,

7. Евгений Мураеав – 6,0%,

8. Владимир Гройсман – 5,1%,

9. Анатолйя Гриценко – 4,3%,

10.Олег Ляшко – 3,9%,

11.Олег Тягнибок – 2,0%,

12.Андрей Садовой – 1,5%,

13. другого кандидата – 4,2%.

Рейтинг президента у жовтні 2021

Напомним, ранее сообщалось, Новый президентский рейтинг показал неожиданный результат: стало известно, кто может стать лидером Украины.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В «СН» назвали причину ухода Тарана с поста министра обороны

В правительстве намерены провести кадровые ротации

Путин пригрозил Шестому флоту США в Черном море

USS Mount Whitney считается наиболее совершенным кораблем типа C4I

Важные слова Путина об Украине на Валдайском форуме, которые никто не заметил: Илларионов

Кремль возвращается к риторике десятилетней давности, заявил в одном из теле эфиров российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов.

Представители Украины и России повздорили на климатическом саммите ООН в Глазго

На двадцать шестую конференцию ООН, посвящённую изменениям климата, которая началась 31 октября в Глазго, уже прибыли более 20 000 человек из более двухсот мировых стран

Байден заявил о намерении сменить ядерную политику США: что насторожило союзников

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен сменить ядерную политику Штатов.

Пушилин сказал, к чему начала готовиться Украина: главарь ОРДО назвал новый сценарий

Глава НВФ с оккупированной Донетчины Денис Пушилин отличился резким заявлением в сторону официального Киева. По его словам, с недавних пор Украинское государство принялось готовиться к военным действиям, и уже продумало соответствующий план.