Свежий президентский рейтинг: тройка лидеров изменилась

Социологической группой «Рейтинг» был опубликован свежий президентский рейтинг, который проводился с двадцать первого по двадцать третье октября 2021 года. Опрос проводился среди населения Украины от восемнадцати лет и старше, кроме неподконтрольных Украине территорий Крыма и Донбасса.

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Об этой информации сообщил 24tv.ua , передает Ura-inform.

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то наибольшее количество голосов набрал бы действующий президент Украины Владимир Зеленский, вторым в рейтинге идёт экс-президент Пётр Порошенко и замыкает тройку лидеров- Юлия Тимошенко.

В сравнении с прошлым рейтингом, обнародованным Центром Разумкова , популярность политиков немного выросла.

Данные нового Президентского рейтинга:

1. Владимир Зеленскоий – 25,1%,

2. Петр Порошенко – 14,1%,

3. Юлия Тимошенко – 10,1%,

4. Юрий Бойко – 9,5%,

5. Дмитрий Разумков – 7,3%,

6. Игорь Смешко – 7,1%,

7. Евгений Мураеав – 6,0%,

8. Владимир Гройсман – 5,1%,

9. Анатолйя Гриценко – 4,3%,

10.Олег Ляшко – 3,9%,

11.Олег Тягнибок – 2,0%,

12.Андрей Садовой – 1,5%,

13. другого кандидата – 4,2%.

Напомним, ранее сообщалось, Новый президентский рейтинг показал неожиданный результат: стало известно, кто может стать лидером Украины.