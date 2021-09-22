Медики дали совет как лечить COVID-19 дома без вреда своему организму

Так как количество заболевших на «дельту» в Украине быстро растёт, врач-пульмонолог Светлана Гук поделилась важной информацией как следует лечиться дома и не навредить себе.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Со слов, медика, если у человека протекает болезнь в лёгкой форме, и он лечится на дому, то в обязательном порядке нужно мерять температуру тела, уровень кислорода в крови и пройти все необходимые анализы.

Как отметила, доктор, для коронавирусной инфекции показано симптоматическое лечение:

— если у вас сильно поднялась температура-необходимо её снизить с помощью лекарственных препаратов;

-до отметки в 38 градусов температуру сбивать не нужно, но если больной её нормально переносит;

-если при температуре появляется головные боли, их тоже нужно снимать симптоматическими препаратами.

«В мои рекомендации входит не просто парацетамол, который сможет только понизить температуру, а и ибупрофен. Данный препарат обладает обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим средством», — сказала Гук.

Также посоветовала пульмонолог пить мефенаминовую кислоту, витамин С и кверцетин. Это всё нужно принимать с того момента, когда началась болезнь.

Напомним, ранее сообщалось, Коронавирус не последний: учёные предупредили об опасности появления новых вирусов