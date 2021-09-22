Заключение трудового договора: ВРУ хочет упростить процедуру

Проектом акта упрощается процедура заключения срочного трудового договора и прохождения испытания при приеме на работу

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Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 5388 по дерегуляции трудовых отношений. Данное решение поддержало 244 народных избранника. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНН.

“Правительственным законопроектом предусмотрено внесение изменений в кодекс, регулирующий законы о труде в Украине, которым упрощается процедура заключения срочного трудового договора и прохождения испытания. Этот законопроект устанавливает разницу между срочным и бессрочным трудовым договором. Соответственно устанавливается, что срочные договоры могут заключаться на срок, но не более 5 лет — это европейская практика”, — отметила председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Также во время представления законопроекта в украинском парламенте она уточнила, что данный законопроект упрощает процедуру заключения срочного трудового договора.

“В связи с тем, что правительственный законопроект стимулирует работодателей к легальному оформлению трудовых отношений, создает предпосылки для более эффективного соблюдения законодательства о труде, предусматривает установление удобного режима рабочего времени и отдыха, а также эффективное использование периода отпуска, комитет по результатам рассмотрения указанных законопроектов рекомендовал парламенту поддержать законопроект 5388”, — добавила нардеп.

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