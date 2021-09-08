Медики назвали продукт который нельзя употреблять на следующий день:озвучено к чему это может привести

По мнению медиков, неправильное хранение некоторых продуктов может привести к расстройствам пищеварения.

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Об этой информации сообщили Vesti.UA , передает Ura-inform.

Так сообщается о таком известном продукте, как рис. Это очень полезный продукт, содержащий сложные углеводы, важные аминокислоты. Но вот кушать его на следующий день врачи не рекомендуют.

Так медики предупреждают что с рисовой крупой нужно быть осторожнее. Так как в сыром рисе содержатся споры Bacillus cereus, вот они и могут вызывать отравления. Данная бактерия, особенно активна при высоких температурах.

Если не будут соблюдается правила безопасности продуктов соответствующим образом, то бактерии смогут размножаться на оставшемся рисе и вызвать заболевания человека.

Поэтому медики настоятельно рекомендуют хранить рис при комнатной температуре не более 1 часа. Так же не рекомендуют есть его на следующий день, ведь при разогреве риса данные бактерии останутся в крупе. И могут вызвать диарею, рвоту и даже серьёзные осложнения у людей со слабым иммунитетом.

Но при правильном хранении риса можно избежать негативных последствий для организма. И тогда он принесёт только пользу.

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