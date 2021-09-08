Здоровье

Медики назвали продукт который нельзя употреблять на следующий день:озвучено к чему это может привести

По мнению медиков, неправильное хранение некоторых продуктов может привести к расстройствам пищеварения.

Время чтения: 49 Секунд

Об этой информации сообщили Vesti.UA ,  передает Ura-inform.

Так сообщается о таком известном продукте, как рис. Это очень полезный продукт, содержащий сложные углеводы, важные аминокислоты. Но вот кушать его на следующий день врачи не рекомендуют.

Так медики предупреждают что с рисовой крупой нужно быть осторожнее. Так как в сыром рисе содержатся споры Bacillus cereus, вот они и могут вызывать отравления. Данная бактерия, особенно активна при высоких температурах.

Если не будут соблюдается правила безопасности продуктов соответствующим образом, то бактерии смогут размножаться на оставшемся рисе и вызвать заболевания человека.

Поэтому медики настоятельно рекомендуют хранить рис при комнатной температуре не более 1 часа. Так же не рекомендуют есть его на следующий день, ведь при разогреве риса данные бактерии останутся в крупе. И могут вызвать диарею, рвоту и даже серьёзные осложнения у людей со слабым иммунитетом.

Но при правильном хранении риса можно избежать негативных последствий для организма. И тогда он принесёт только пользу.

.

Напомним ранее сообщалось, Коронавирус не последний: учёные предупредили об опасности появления новых вирусов

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Пандемия COVID: статистика в Украине и мире

Как только началась пандемия в мире выявлено более 221 миллиона случая заражения коронавирусом, 4,5миллиона из которых были летальными.

Чтобы сбросить вес, нужно хорошо кушать: учёные рассказали о нестандартном методе

Исследователями был проведён эксперимент, в котором учувствовал мужская часть населения. И учёных результаты просто удивили.

Для чего нужны тонизирующие препараты?

Общеукрепляющие и тонизирующие средства помогают улучшить эмоциональное состояние человека, избавить от астении и невроза, повысить работоспособность.

Важность профилактических осмотров для выявления кардиологических проблем

Заболевания сердца и сосудов не только сказываются на качестве жизни, но и могут привести к внезапной смерти.

Кодирование от алкоголизма в Киеве — услуги Приват Клиники

Иногда такая процедура как кодирование становится единственной возможностью не допустить полной деградации личности и шансом вернуть человека к трезвости.

Как помочь наркозависимому человеку

Наркологическая зависимость – проблема, затрагивающая не только самого больного, но и все его окружение.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap