Пандемия COVID-19: в Украине число больных коронавирусом превысило 2 млн. 300 тыс. человек

С начала пандемии на территории государства заболели — 2 303 276 человек

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На территории украинского государства за прошедший день зафиксировали еще 2 772 новые подтвержденные случаи COVID-19. Стоит отметить, что среди новых заболевших пневмонией нового типа 254 ребенка и 46 медработников. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего за минувшие сутки, по данным ведомства, было госпитализировано 1 017 человек, скончались — 60 граждан, а выздоровело — 1 411 человек.

С начала пандемии на территории государства заболели — 2 303 276 человек, при этом, выздоровели — 2 216 017 жителей Украины, а скончались — 54 114 гражданина.

Известно, что наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии коронавирусной инфекции было зарегистрирована в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента, а также представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что украинское государство сможет приютить около 5000 беженцев из Афганистана. Также политик уверил, что большая их часть образованнее «среднестатистического украинца».