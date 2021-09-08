Спорт

Появилсь новая инфомация о состянии Шумахера: жена раскрыла подробности

Коррина Шумахер, жена 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера поделилась информацией о том, как чувствует себя её муж.

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Об этой информации сообщил Sport.nv.UA, передает Ura-inform.

Михаэель Шумахер получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в декабре 2013 года, ударившись о камень. И с тех пор он полностью не восстановился.

В СМИ ранее сообщалось что, семейную виллу, на которой проживает семья превратили в частную реабилитационную клинику. В последней информации сообщалось, что Шумахер не может говорить, а общается только глазами.

И вот жена гонщика решила раскрыть некоторые подробности о состоянии мужа:

«Мне не хватает Михаэля. И я и дети, все его родные мы очень скучаем по нему. Но, на самом деле, он здесь, с нами. Он стал другим, но то что он рядом даёт нам больше сил. Мы прилагаем много усилий чтобы ему стало лучше, чтобы он комфортно себя чувствовал. И я буду продолжать это делать несмотря ни на что».

Ещё Коррина сказала, что Михаэль всегда хотел, чтобы семья держалась вместе. И они сейчас стараются этого придерживаться. С её слов, ранее защитником их семьи был муж, а на данный момент им теперь необходимо защищать его.

Напомним ранее сообщалось, Я хотел продлить контракт со сборной Украины: Шевченко об окончании контракта

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