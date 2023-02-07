У ВСУ большое достижение на фронте: СМИ выяснили, кого удалось ликвидировать (фото)

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на росСМИ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Вооруженные силы Украины смогли устранить российского генерал-майора воздушно-десантных войск (ВДВ) Дмитрия Ульянова. По информации СМИ, этот человек был командиром полка мобилизованных новобранцев и кадровых военных из Татарстана.

Впрочем, какая-либо информация насчет устранения данного человека пока отсутствует. На этом фоне выделился известный блогер и по совместительству полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» сказал, что военные Украины сумели устранить целых 10 генералов. Однако международные эксперты, в частности из США, перепроверяют данную информацию, но уже предварительно согласны, что были ликвидированы, как минимум, 8 человек генералитета РФ.

Напомним, Зеленский внес в Раду указ по войне: СМИ представили документ (кадры).