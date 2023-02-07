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Россию в сентябре может ждать коллапс: источник из Кремля сказал, какой разговор был у Путина

Родион Власов

Кремлевский инсайдер подтвердил информацию, что в Российской Федерации положение дел настолько плачевно, что даже глава РФ Владимир Путин признает это.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Генарал СВР», который имеет свои источники в окружении Путина, передает «УРА-Информ».

В самом начале источник рассказал об особом разговоре Путина и нелегитимного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Так, стало известно, что непризнанный глава РБ неохотно идет на договоренности с Кремлем. Более того, по информации источника, Лукашенко все больше проявляет лояльности к Китаю, и уходил из-под сферы влияния Кремля.  

«Путину должили, что Лукашенко в активной форме поддерживает контакты не только с руководством КНР, но и с некоторыми посредниками, которые помогают непризнанному лидеру Беларуси наладить контакты с Западом. Уже 9 мая Лукашенко якобы подготавливает амнистию для сотен политзаключенных. Это первый шаг для того, чтобы с Беларуси сняли часть санкций», – заявил затем источник.

На этом фоне инсайдер утверждает, что Путина все больше беспокоят санкции, которые были наложены на РФ. В конце же было сказано об особом разговоре главы России с председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

«Путин полушутя спросил, когда, мол, настанет полная ж**а. Скоро ли или же еще помучаются они? Набиуллина ответила: «Владимир Владимирович, не знаю, как ж**а, а п***ец будет уже в сентябре», – заключил источник.

Напомним, Россия вводит особые талоны для украинцев: стало известно, каких территорий это касается.

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