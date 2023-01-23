Оборона Бахмута: Свитан пояснил, почему  город проще оборонять, чем штурмовать

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает «УРА-Информ».

По словам полковника ВСУ в запасе, Романа Свитана, ВСУ обороняют разрушенный город не по политическим причинам, а сугубо по военным. Он заявил, что Украина защищает Бахмут преимущественно не как город, а целый рубеж обороны.

Военный эксперт объяснил, что всё дело в линии украинского фронта. Свитан отметил, что линия украинской обороны проходит полосой, в которую включены определенные гарнизоны: Углердар, Марьинка, Красногоровка, Пески, Авдеевка, Константиновка, Бахмут, Соледар. Эта линия составляет примерно 100 км фронта.

«Цепью гарнизонных линий обороны удерживается фронт, причем наши фронтальные укрепления расположены на высотках. Левый берег реки Бахмутки – это начало высоток, где местность поднимается в сторону горы Карачун, это в районе Краматорска и Славянская», – сказал Свитан.

Полковник ВСУ поясняет принципиальную оборону Бахмута тем, что необходимо удерживать весь этот рубеж обороны.

«Этот общий рубеж обороны больше географический, чем картографический. То есть с точки зрения географического расположения он и удерживается. Поэтому сам по себе район Бахмута, левый берег реки Бахмутка – это хороший рубеж, его сдавать никто не собирается, здесь не политическая воля или какой-то информационный расчет, а чисто военный и географический. «Высотки” гораздо удобнее удерживать в обороне», – резюмировал Свитан.

Напомним, в ГУР Минобороны спрогнозировали дальнейший ход войны: весна и начало лета будут решающими.