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Оборона Бахмута: Свитан пояснил, почему  город проще оборонять, чем штурмовать

Родион Власов

Город Бахмут уже долгое время остается самой горячей точкой боевых действий на восточном фронте. Украинские защитники героически продолжают оборонять город.

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает «УРА-Информ».

По словам полковника ВСУ в запасе, Романа Свитана, ВСУ обороняют разрушенный город не по политическим причинам, а сугубо по военным. Он заявил, что Украина защищает Бахмут преимущественно не как город, а целый рубеж обороны.

Военный эксперт объяснил, что всё дело в линии украинского фронта. Свитан отметил, что линия украинской обороны проходит полосой, в которую включены определенные гарнизоны: Углердар, Марьинка, Красногоровка, Пески, Авдеевка, Константиновка, Бахмут, Соледар. Эта линия составляет примерно 100 км фронта.

«Цепью гарнизонных линий обороны удерживается фронт, причем наши фронтальные укрепления расположены на высотках. Левый берег реки Бахмутки – это начало высоток, где местность поднимается в сторону горы Карачун, это в районе Краматорска и Славянская», – сказал Свитан.

Полковник ВСУ поясняет принципиальную оборону Бахмута тем, что необходимо удерживать весь этот рубеж обороны.

«Этот общий рубеж обороны больше географический, чем картографический. То есть с точки зрения географического расположения он и удерживается. Поэтому сам по себе район Бахмута, левый берег реки Бахмутка – это хороший рубеж, его сдавать никто не собирается, здесь не политическая воля или какой-то информационный расчет, а чисто военный и географический. «Высотки” гораздо удобнее удерживать в обороне», – резюмировал Свитан.

Напомним, в ГУР Минобороны спрогнозировали дальнейший ход войны: весна и начало лета будут решающими.

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