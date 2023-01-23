Киев

Киев в феврале может посетить особый гость: стало известно, кто внезапно активизировался

Родион Власов

Стало известно, что со стороны Востока к Украинскому государству проявил интерес политик, который ранее не отличался особым интересом к нашей стране.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Как оказалось, речь идет о премьер-министре Японии по имени Фумио Кишида. Именно он уже сегодня рассматривает возможность, чтобы посетить столицу Украины в феврале, чтобы провести переговоры с лидером страны Владимиром Зеленским.

Что примечательно, информация в данный момент является инсайдерской. Японские источники ссылаются на своих людей во властных органах.

Дополнительные цели визита пока неизвестны. Кроме того, вероятно, специально не оглашается дата, чтобы обезопасить визит высокого гостя в Украину. Впрочем, известно то, что Украина и Япония, действительно, на протяжении долгого времени поддерживали хорошие отношения друг с другом. Так, например, в Киеве на год японской культуры был в свое время учрежден парк Киото на одной из станций метро.

Напомним, министр обороны Украины показал десантирование военных с прибывших в Украину вертолетов Sea King (видео).

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