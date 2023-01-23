На Банковой переживают – инсайдер раскрыл, какая информация «всплыла» на поверхность

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента сказал, что контракт на закупку продукции питания в Минобороны, который был опубликован в СМИ, является настоящим. Однако было решено закрыть доступ к этим данным. На Банковой переживают в данный момент, чтобы в СМИ не опубликовали данных на закупку вооружений/транспортных средств/одежды для Минобороны, поскольку там вложено еще больше рыночных процентов», – суммировал источник.

Однако известно, что в данный момент информация проверяется. Со стороны официальных лиц пока не было добавлено никаких новых данных.

Как сообщалось ранее, Володин пригрозил Западу «страшной войной» в ответ на переданное Украине наступательное вооружение.