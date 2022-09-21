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Байден готовит новое заявление по России: стало известно, к чему будет призывать ООН лидер США

Ирина

Лидер Соединенных Штатов Джозеф Байден 21 сентября намерен обратиться к мировому сообществу. Его заявление напрямую коснется агрессии Российской Федерации. На фоне данной информации некоторые специалисты начали писать о возможном начале мировой войны.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что заявление Байдена будет заключаться в том, дабы весь мир начал активно противостоять России.  Более того, источник даже вопросительно в конце сообщения поставил цифру «3», и знак вопроса после нее, что, возможно, косвенно как-то касается начала Третьей мировой.

Тем не менее, и мировые лидеры, и общественность не желает, чтобы война переходила в глобальное русло. Однако некоторые специалисты считают, что это попросту неизбежно, поскольку целый ряд факторов говорит в пользу всемирного противостояния.

Напомним, в Госдуме сказали, когда состоится референдум о вхождении ОРЛО в состав РФ: подробности.

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