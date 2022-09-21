Будет интересно – у Зеленского предупредили, чем обернутся «референдумы» для Путина

Один из ключевых представителей Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил о том, что для Российской Федерации планы о референдумах не пройдут бесследно. По мотивам его слов стало ясно, что Украина намекнула на серьезные последствия после принятия окончательного решения по референдумам.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Россияне решились на ассиметричный ответ украинскому контрнаступлению. Неужели они всерьез полагают, что незаконные референдумы остановят HIMARS, а также ВСУ от уничтожения оккупационной армии в нашей стране. Действительно намерены потратить время на создание обновленного шоу? Будет интересно», – сообщил Подоляк.

Пока неясно, что может ждать Россию после принятия решения о референдуме помимо усиления международных санкций. Возможно, Подоляк в вышеупомянутом заявлении намекнул на то, что РФ столкнется с усилением боев на фронте.

Напомним, ВСУ скоро могут освободить новый регион Украины: эксперты США раскрыли, о какой области идет речь.