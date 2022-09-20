В Госдуме сказали, когда состоится референдум о вхождении ОРЛО в состав РФ: подробности

Как известно, на фоне успешных наступательных операций ВСУ в Российской Федерации и на неподконтрольном Украине Донбассе начали расти панические настроения. По этой причине, возможно, пошли месседжи о референдуме и вхождении «Л/ДНР» в состав РФ. Подогрел интерес недавно и один из представителей власти РФ.

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Об этой информации сообщили неподконтрольные Украине источники в ОРДЛО, передает «УРА-Информ».

«Избирательная система ЛНР были подготовлена к плебисциту на 100%. Референдум проведут в ближайшее время, в течение осеннего периода», – сообщил источник.

Тем не менее, депутат Государственной Думы не стал называть никаких конкретных дат. Более того, подобных заявлений не было сделано со стороны МИДа РФ и других провластных органов, что заставило некоторых людей сомневаться в правдивости таких изречений.

Как сообщалось ранее, в РФ показали, что ждет «неблагонадежных» украинцев на оккупированных территориях.