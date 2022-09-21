У ВСУ сложности с наступлением на Херсонщине: инсайдер ОП сообщил, что недавно произошло

Источник на Банковой снова представил информацию касательно наступления армии Украинского государства на Южном фронте. Выяснилось, что после недавних действий ВС России оно было несколько остановлено, поскольку возникли непредвиденные обстоятельства.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный решил доложить президенту Владимиру Зеленскому о сложной ситуации на южном направлении. Источник сообщает, что причиной тому послужил недавний обстрел дамбы в Кривом Роге.

«Река Ингулец стала ловушкой для ВСУ на левом берегу. После того, как имел место быть оперативный успех, воины теперь держат оборону. С каждым днем делать им это становится все тяжелее. Время идет на недели. Довольно скоро пойдут ливни, которые сделают из степей непроходимые поля», – заключил источник.

Напомним, у Зеленского предлагают рискованную стратегию войны: источник ОП сказал, в чем задумка.