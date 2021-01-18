Apple оказалась в центре скандала: на корпорацию подали в суд

Гинсберг утверждает, что в Telegram публикуют антисемитский, неонацистский и подобный контент, а это нарушает правила приложений в App Store

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На корпорацию Apple подали в суд. Требуют удалить приложение Telegram из App Store. Аналогичный иск планируют подать и на компанию Google. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Washington Post.

Американская некоммерческая организация «Коалиция за более безопасный интернет» подала в суд на корпорацию Apple. Президент организации Марк Гинсберг обратился к компании с требованием удалить Telegram из App Store.

Он утверждает, что в Telegram были распространены экстремистские сообщения. Также, отметил Гинсберг, коалиция ранее обращалась уже с просьбой удалить приложение после нападения на американский Капитолий. При этом, администрация никак не отреагировала на просьбу.

«Telegram превзошел даже Parler в распространении разжигающего ненависть контента», – заявил президент Coalition for a Safer Web.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple начала разработку смартфона iPhone с экраном, который можно будет сложить.