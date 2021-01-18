Общество Технологии

Apple оказалась в центре скандала: на корпорацию подали в суд

Гинсберг утверждает, что в Telegram публикуют антисемитский, неонацистский и подобный контент, а это нарушает правила приложений в App Store

Время чтения: 37 Секунд

На корпорацию Apple подали в суд. Требуют удалить приложение Telegram из App Store. Аналогичный иск планируют подать и на компанию Google. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Washington Post.

Американская некоммерческая организация «Коалиция за более безопасный интернет» подала в суд на корпорацию Apple. Президент организации Марк Гинсберг обратился к компании с требованием удалить Telegram из App Store.

Он утверждает, что в Telegram были распространены экстремистские сообщения. Также, отметил Гинсберг, коалиция ранее обращалась уже с просьбой удалить приложение после нападения на американский Капитолий. При этом, администрация никак не отреагировала на просьбу.

«Telegram превзошел даже Parler в распространении разжигающего ненависть контента», – заявил президент Coalition for a Safer Web.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple начала разработку смартфона iPhone с экраном, который можно будет сложить.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Отставка Шмыгаля: премьер не видит оснований для смены правительства

Оснований для полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время нет

Задержание Навального: Польша инициирует заседание Совета ООН

Польша инициировала переговоры со странами ЕС о созыве немедленного заседания Совета ООН

За это страдать не грех — боевик просит Кремль включить ОРДЛО состав РФ

Очередные заявление боевиков

В ВОЗ сделали заявление о периоде заразности пациентов с COVID-19

Рекомендация ВОЗ о карантине 14 дней основана на информации об инкубационном периоде, две недели — верхняя граница этого периода

В Украине продлят карантин до 31 марта, — Шмыгаль

Карантин очень долго продлится в этом году

В ОРДЛО проходят странные проверки граждан: НВФ задают необычные вопросы и требуют паспорта

Причины проверки пока что неизвестны

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap