Культура

Продолжение «Секс в большом городе»: зрителей удивят 2 новые героини вместо одной

Продолжение сериала будет иметь название «And Just Like That…»

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Создатели культового сериала «Секс в большом городе» решили снять продолжение спустя много лет. На экранах не появиться героиня Саманты Джонс, однако создатели сообщили, что нашли ей достойную замену, и не одну. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Daily Mail.

«Это просто смешно, что жизнь в таком многонациональном городе, как Нью-Йорк, изображалась исключительно глазами белых женщин. Саманта не вернется, но мы представим два новых персонажа —  сильных и дерзких «цветных» женщин, которые помогут сделать шоу актуальным для нового поколения и более точно отразить мир, в котором мы живем», — отметил осведомленный источник изданию.

Стоит отметить, что продолжение сериала будет иметь название «And Just Like That…». Стоит отметить, что трое главных актрис будут сниматься в продолжении: Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк). 

Ранее сообщалось, что музыкант Канье Уэст и модель Ким Кардашьян разводятся после шести лет брака.

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