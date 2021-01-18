Продолжение «Секс в большом городе»: зрителей удивят 2 новые героини вместо одной

Продолжение сериала будет иметь название «And Just Like That…»

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Создатели культового сериала «Секс в большом городе» решили снять продолжение спустя много лет. На экранах не появиться героиня Саманты Джонс, однако создатели сообщили, что нашли ей достойную замену, и не одну. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Daily Mail.

«Это просто смешно, что жизнь в таком многонациональном городе, как Нью-Йорк, изображалась исключительно глазами белых женщин. Саманта не вернется, но мы представим два новых персонажа — сильных и дерзких «цветных» женщин, которые помогут сделать шоу актуальным для нового поколения и более точно отразить мир, в котором мы живем», — отметил осведомленный источник изданию.

Стоит отметить, что продолжение сериала будет иметь название «And Just Like That…». Стоит отметить, что трое главных актрис будут сниматься в продолжении: Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк).

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