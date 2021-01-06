Общество

Сторонники Трампа съезжаются в Вашингтон: Национальная гвардия наготове

Сторонники Трампа не верят, что он мог проиграть президентские выборы

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Перед окончательным подтверждением в среду Конгрессом законности ноябрьских выборов в столицу США съезжаются тысячи сторонников президента Дональда Трампа, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Национальная гвардия была отправлена ​​на улицы из-за возможных беспорядков.

С утра вторника сторонники президента в характерных красных фуражках были видны в центре Вашингтона. Днем на площади Свободы возле Белого дома среди патриотических хитов и агитационных киосков собралась толпа из примерно 1000 человек. Основные демонстрации объявлены на среду, и сам Трамп объявил о своем участии. Организаторы заявляют, что ожидают десятки тысяч демонстрантов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Демонстранты утверждают, что что вице-президент Майк Пенс сыграет решающую роль в среду, и в конечном итоге победителем на выборах будет объявлен Трамп, а не Джо Байден. Они уверены, что в конечном итоге серьезных столкновений в городе не произойдет.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер не разделяет такого оптимизма, опасаясь насилия на улицах, как во время ноябрьских демонстраций, когда происходили драки между сторонниками и противниками лидера США.

Для обеспечения безопасности на улицы города были выведены войска Национальной гвардии, усилена охрана некоторых федеральных зданий, заблокирован доступ к Белому дому.

Ранее мы сообщали, что конгрессмены просят ФБР начать расследование против Трампа.

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