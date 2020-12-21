Строительство гигафабрики Tesla снова приостановлено: что произошло

На этот раз в дело вступило Агентство по охране окружающей среды

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Правительство Германии снова создает проблемы со строительством Gigafactory 4 — огромного завода американского производителя электромобилей. На этот раз в дело вступило Агентство по охране окружающей среды.

Владелец компании, производящей электрические суперкары, некоторое время делал ставку на Европу. После многих переговоров Илон Маск сделал выбор в пользу Германии. «Гигафабрика 4» строится недалеко от столичного аэропорта БЭР. Обосновывая выбор Германии в качестве места расположения завода, Маск объяснил, что в стране созданы лучшие условия, а также есть отличные инженеры.

Об этом пишет УРА-Информ.

К сожалению, строительство объекта идет не по его мечтам. Некоторое время назад Агентство по охране окружающей среды немецкой земли Бранденбург приказало Tesla прекратить установку производственного оборудования в покрасочном цехе, а также заблокировало вырубку лесной фермы рядом со строящимся проектом. Пока руководство Tesla не выплатит специальный депозит в размере 123 миллионов долларов.

Этот депозит предназначен для покрытия расходов на демонтаж в случае, если вся конструкция не будет окончательно завершена. Это связано с предположениями компании Tesla, которая решила поставить объект на так называемый «собственный финансовый риск».

Tesla уже объявила, что сумма будет выплачена, но компании нужно больше времени для координации внутренних процессов, которые она не смогла завершить в течение нескольких дней после отправки первого уведомления об одобрении.

Ранее мы сообщали, что Tesla прекратит производство моделей S и X.