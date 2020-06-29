Известный украинский футбольный клуб может сняться с соревнований

Львовский клуб из-за долгов в размере пяти миллионов долларов не получит лицензию на следующий сезон, при этом дедлайн по вопросу лицензии заканчивается 30 июня.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

Один из владельцев "Карпат" Олег Смалийчук пытался встретиться на протяжении трех недель с Игорем Коломойским, который является владельцем еще 50 % акций клуба. Смалийчук хочет, чтобы Коломойский погасил 50 процентов долгов клуба.

Смалийчук в случае отказала готов выкупить долю Коломойского в клубе. Скорее всего, в рассрочку, так как она оценивается в 25 миллионов долларов.

Однако на данный момент сторонам не удалось договориться и львовский клуб не намерен тратить деньги на оставшиеся матчи турнира.

Существует вариант, что будет создана новая команда "Карпаты", которую сразу заявят во Вторую или Первую Лигу. На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

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