Игрок сборной Украины сдал положительный тест на коронавирус

Украинец подтвердил эту информацию в сториз на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Я сдал тест во вторник вВ Сакраменто. Хочу поблагодарить "Кингз" за их заботу и НБА, которая ввела правила, позволившие мне так быстро узнать о заражении. Я сразу же перешел в режим изоляции и жду выздоровления. Тогда смогу вернуться в команду и помочь "Кингз" в борьбе за плей-офф", – написал Алексей.

В "Сакраменто" в общей сложности еще два человека сдало положительный тест на COVID-19. Это Бадди Хилд и Джабари Паркер.

Во всей НБА положительные тесты сдало семь человек, это также - Никола Йокич из "Денвера", Малкольм Брогдон из "Индианы" и два игрока "Финикса", имя которых не называется.

Напомним, что "Сакраменто" Леня получит шанс пробиться в плей-офф во время рестарта турнира.

Ранее мы сообщали, что лучший теннисист мира сдал положительный тест на коронавирус.