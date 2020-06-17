Украина против России: нас ждет битва на спортивной арене

Мужская сборная Украины по гандболу попала в третью группу отборочного раунда Евро-2022. Кроме Украины и России туда также попали Фарерские острова и команда Чехии. Поединки отбора должны пройти в период с ноября этого года по май 2021.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола Украины.

В общей сложности в отборочном раунде примет участие 32 сборные, из них 20 лучших пройдут в основную часть соревнований. Чтобы выйти в финальную часть турнира украинской команде нужно занять первое или второе место в своей группе. Также в финальной стадии сыграют и четыре лучшие команды, которые займут третьи места в отборочных группах.

Сам чемпионат Европы пройдет сразу в двух странах – Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Кроме этих команд место в финальном раунде обеспечили себе месте победитель чемпионата Европы 2020 года команда Испании и серебряный призер турнира – Хорватия.

Ранее мы сообщали, что украинский спортсмен получил российский паспорт.