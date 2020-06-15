13:02 15.06.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинский спортсмен получил российский паспорт

Очередной украинский спортсмен принял решение получить российский паспорт. Это происходит регулярно, несмотря на ситуацию между Украиной и Российской Федерацией.

Украинский спортсмен получил российский паспорт

Решение сменить украинское гражданство на российское принял волейболист Дмитрий Пашицкий. Он отметил, что после получения российского паспорта готов играть за сборную России. При этом ранее волейболист не провел ни одного матча в составе национальной сборной Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Советский Спорт.

"Я считаю себя больше русским, чем украинцем. Русский – это мой родной язык. Я вырос в русской среде. У меня много родственников в России, в Иркутске. Жизнь – непредсказуемая штука, поэтому что-то глобальное загадывать не стоит. Но, конечно, я не исключаю, что останусь жить в России. Сборная? Я всегда готов", - отметил Пашицкий.

Отметим, что Дмитрий Пашицкий родился в Киеве, однако весьма рано уехал в Ригу, где и начинал заниматься волейболом. С 2009 по 2011 год он выступал в чемпионате Эстонии, позже провел три года во французских Каннах. Дальше три года он выступал за различные клубы в чемпионате Польши и в 2017 перешел российский "Кузбасс", в составе которого выиграл чемпионат России в прошлом сезоне.

Ранее мы сообщали, что лучший волейбольный клуб Украины хочет выступать в чемпионате Польши.


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