Тяжелая ситуация с коронавирусом в России: РФ уже обошла Китай

Обновление данных означает, что Россия стала 9-й страной мира по количеству инфекций, опередив Китай.

Об этом пишет Ура-Информ.

7346 человек в России выздоровели с начала эпидемии,В из которых 579 покинули больницы за последние 24 часа.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2 871), в Московской области (638), Нижегородской области (207), Дагестане (167) и Санкт-Петербурге (161). Больше всего человек от болезни умерло в Москве, там уже 435 летальных случаев.

Нижегородская область, многие жители которой работают в Москве, с понедельника закрывает свои административные границы: можно приехать в регион только на основании регистрации или специального пропуска.

В Санкт-Петербурге в одной из больниц было обнаружено около 50 инфекций, в том числе 17 врачей, которые, вероятно, были инфицированы пациентами, доставленными из других учреждений.

Напомним, что по всему миру более 3 млн зарегистрированных случаев COVID-19.