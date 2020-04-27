12:10 27.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Тяжелая ситуация с коронавирусом в России: РФ уже обошла Китай

После обнаружения 6198 новых случаев коронавирусной инфекции за последние 24 часа общее количество Covid-19 в России составляет 83 912. За последние 24 часа умерло 50 человек, инфицированных коронавирусом, что привело к увеличению числа смертельных случаев от эпидемии до 794 человек.

Тяжелая ситуация с коронавирусом в России: РФ уже обошла Китай

Обновление данных означает, что Россия стала 9-й страной мира по количеству инфекций, опередив Китай.

Об этом пишет Ура-Информ.

7346 человек в России выздоровели с начала эпидемии,В из которых 579 покинули больницы за последние 24 часа.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (2 871), в Московской области (638), Нижегородской области (207), Дагестане (167) и Санкт-Петербурге (161). Больше всего человек от болезни умерло в Москве, там уже 435 летальных случаев.

Нижегородская область, многие жители которой работают в Москве, с понедельника закрывает свои административные границы: можно приехать в регион только на основании регистрации или специального пропуска.

В Санкт-Петербурге в одной из больниц было обнаружено около 50 инфекций, в том числе 17 врачей, которые, вероятно, были инфицированы пациентами, доставленными из других учреждений.

Напомним, что по всему миру более 3 млн зарегистрированных случаев COVID-19.


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