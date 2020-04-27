Преодолен еще один рубеж: коронавирус продолжает распространяться по миру

Из трех миллионов человек, зараженных коронавирусом, более 880 000 уже полностью излечились, а более 200 000 – умерло.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Вспышка COVID-19, заболевания, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2, началась в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. Первоначально большинство зараженных людей были в Китае.

Самое большое количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в США. Там заболело более 987 тысяч человек. В Испании более 226 000 человек были инфицированы. Италия находится на третьем месте с 197 000 подтвержденными случаями.

26 апреля по всему миру было зарегистрировано 73 858 новых коронавирусных инфекций. Рекорд был установлен двумя днями ранее - 24 апреля, тогда было зарегистрировано 105 825 новых инфекций.

В апреле количество новых случаев заражения постоянно колебалось. В конце месяца была отмечена тенденция к снижению (24 апреля - 105 825 случаев, 25 апреля - 90 722, 26 апреля - 73 858).

В Украине более 9000 подтвержденных случаев.