13:12 12.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
100246999:labazovych

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

В этом году Нобелевская премия по экономике была присуждена Полу Р. Милгрому и Роберту Б. Уилсону за улучшение теории аукционов.

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Премия была вручена американцам за "улучшение теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов, которые принесли пользу продавцам, купцам и налогоплательщикам во всем мире", - говорится в сообщении Академии.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Победители этого года начали с фундаментальной теории, а затем применили результаты к практическим приложениям, которые распространились по всему миру. Их открытия приносят большую пользу обществу", - сказал Петер Фредрикссон, председатель комитета.

Это дополнительная награда, о которой Альфред Нобель не упоминает в своем завещании. По этой причине она официально именуется премией Банка Швеции имени Альфреда Нобля.

В этом году Нобелевский фонд увеличил стоимость Нобелевской премии в каждой из шести областей на 1 миллион крон (95 000 евро) до 10 миллионов крон (950 000 евро). В связи с пандемией в этом году церемония вручения Нобелевской премии мира в Осло будет проходить в аудитории университета, где будет присутствовать всего 100 человек, вместо гала-концерта на 1000 гостей в мэрии.

Ранее Нобелевскую премию мира за 2020 год присудили Всемирной продовольственной программе.


Поделиться

Читайте также:
 
Порошенко вышел из больницы: как себя чувствует экс-президент Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи Черкассы бунтуют: не хотят входить даже в "оранжевую" зону Катастрофический рейтинг Трампа: но он все еще может победить
Проишествия
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив