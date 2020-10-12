Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Премия была вручена американцам за "улучшение теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов, которые принесли пользу продавцам, купцам и налогоплательщикам во всем мире", - говорится в сообщении Академии.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Победители этого года начали с фундаментальной теории, а затем применили результаты к практическим приложениям, которые распространились по всему миру. Их открытия приносят большую пользу обществу", - сказал Петер Фредрикссон, председатель комитета.

Это дополнительная награда, о которой Альфред Нобель не упоминает в своем завещании. По этой причине она официально именуется премией Банка Швеции имени Альфреда Нобля.

В этом году Нобелевский фонд увеличил стоимость Нобелевской премии в каждой из шести областей на 1 миллион крон (95 000 евро) до 10 миллионов крон (950 000 евро). В связи с пандемией в этом году церемония вручения Нобелевской премии мира в Осло будет проходить в аудитории университета, где будет присутствовать всего 100 человек, вместо гала-концерта на 1000 гостей в мэрии.

Ранее Нобелевскую премию мира за 2020 год присудили Всемирной продовольственной программе.