В Нобелевском комитете определились с лауреатом: Путин в пролете

Стало известно, что Нобелевскую премию мира за 2020 год присудили Всемирной продовольственной программе.

Стоит отметить, что организации досталась премия за успехи в борьбе с голодом в мире.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).