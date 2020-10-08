10:52 08.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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За чертой бедности окажутся еще 150 млн человек из-за пандемии

Мировая экономика наблюдает самый большой спад за последние десять лет. Причиной нового всемирного кризиса является коронавирусная болезнь нового типа. В странах с развивающимися экономиками Центральной Азии и Европы уже в текущем году ожидается снижение ВВП на 4,4%. Об этом сказано в докладе Всемирного банка, передает УРА-Информ.

За чертой бедности окажутся еще 150 млн человек из-за пандемии

Уже к текущему моменту из-за коронакризиса в мире количество очень бедных людей увеличилось на 100 миллионов человек. По прогнозам Всемирного банка, к 2021 оно возрастет еще на 50 миллионов человек.

Очень бедными людьми принято считать тех, которые живут меньше, чем на 1,9 долларов в день. По данным экспертов, уже в 2020 году количество населения находящегося за чертой бедности достигнет от 9,1% до 9,4% населения мира. Если бы в мире не началась пандемия коронавирусной инфекции, то процент не поднялся бы выше 7,9%.

Также в докладе сказано, что около 82% людей, которые перешагнут черту крайней бедности, будут родом из стран со средним доходом.

"Чтобы сократить бедность, государствам нужно подготовиться к экономическим изменениям после пандемии Covid-19, обеспечив движение капитала, трудовых ресурсов и инноваций в новые направления бизнеса", - отметил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует выделить украинскому государству еще 190 миллионов евро на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа. Эти деньги будут направлены в дополнение к 1,2 млрд евро, которые обсуждались ранее.


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