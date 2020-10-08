За чертой бедности окажутся еще 150 млн человек из-за пандемии

Уже к текущему моменту из-за коронакризиса в мире количество очень бедных людей увеличилось на 100 миллионов человек. По прогнозам Всемирного банка, к 2021 оно возрастет еще на 50 миллионов человек.

Очень бедными людьми принято считать тех, которые живут меньше, чем на 1,9 долларов в день. По данным экспертов, уже в 2020 году количество населения находящегося за чертой бедности достигнет от 9,1% до 9,4% населения мира. Если бы в мире не началась пандемия коронавирусной инфекции, то процент не поднялся бы выше 7,9%.

Также в докладе сказано, что около 82% людей, которые перешагнут черту крайней бедности, будут родом из стран со средним доходом.

"Чтобы сократить бедность, государствам нужно подготовиться к экономическим изменениям после пандемии Covid-19, обеспечив движение капитала, трудовых ресурсов и инноваций в новые направления бизнеса", - отметил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует выделить украинскому государству еще 190 миллионов евро на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа. Эти деньги будут направлены в дополнение к 1,2 млрд евро, которые обсуждались ранее.