ЕС направит Украине еще $190 млн: на что потратят деньги

Европейский союз планирует выделить украинскому государству еще 190 миллионов евро на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа. Эти деньги будут направлены в дополнение к 1,2 млрд евро, которые обсуждались ранее. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-конференцию президента ЕС Шарль Мишель с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Мишель в своей речи отметил, что все страны должны объединиться в борьбе с коронавирусной болезнью для скорейшего выздоровления граждан.
"Потому мы согласовали выделение 190 миллионов евро", – отметил Мишель.
Также он добавил, что это самая большая сумма, выделенная украинскому государству.
Помощь со стороны Европы предоставляется украинскому государству в форме кредитов на льготных условиях.
Как сообщалось ранее, украинским гражданам не грозит отмена безвизового режима со странами ЕС.
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