ЕС направит Украине еще $190 млн: на что потратят деньги

Мишель в своей речи отметил, что все страны должны объединиться в борьбе с коронавирусной болезнью для скорейшего выздоровления граждан.

"Потому мы согласовали выделение 190 миллионов евро", – отметил Мишель.

Также он добавил, что это самая большая сумма, выделенная украинскому государству.

Помощь со стороны Европы предоставляется украинскому государству в форме кредитов на льготных условиях.

Как сообщалось ранее, украинским гражданам не грозит отмена безвизового режима со странами ЕС.