Украинский след в смертельном ДТП при участии Ефремова: сенсационные подробности

Адвокат артиста Эльмана Пашаев рассказал, что в тот роковой день к артисту позвонил друг актера из Украины и попросил его поехать к родственникам, которые попали в московскою больницу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Собеседник.

Отмечается, что восьмого июня был православный праздник и в этот день актер выпил. После этого, к актеру позвонил его друг из Украины и попросил поехать в одну из московских больниц, куда попали в тяжелом состоянии мать и жена друга артиста. Так как границы между странами из-за пандемии коронавируса закрыты друг попросил Ефремова поехать в больницу и помочь по возможности.

"Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", - сказал адвокат.

Напомним, что актеру грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП, в котором погиб водитель-курьер одного из интернет-магазинов.