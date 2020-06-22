10:32 22.06.2020 | Культура | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинский след в смертельном ДТП при участии Ефремова: сенсационные подробности

Появились некоторые сенсационные подробности о смертельном ДТП, которое устроил известный актер Михаил Ефремов в Москве восьмого июня в состоянии алкогольного происшествия. В нем появился украинский след.

Украинский след в смертельном ДТП при участии Ефремова: сенсационные подробности

Адвокат артиста Эльмана Пашаев рассказал, что в тот роковой день к артисту позвонил друг актера из Украины и попросил его поехать к родственникам, которые попали в московскою больницу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Собеседник.

Отмечается, что восьмого июня был православный праздник и в этот день актер выпил. После этого, к актеру позвонил его друг из Украины и попросил поехать в одну из московских больниц, куда попали в тяжелом состоянии мать и жена друга артиста. Так как границы между странами из-за пандемии коронавируса закрыты друг попросил Ефремова поехать в больницу и помочь по возможности.

"Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", - сказал адвокат.

Напомним, что актеру грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП, в котором погиб водитель-курьер одного из интернет-магазинов.


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