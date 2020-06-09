Новые подробности смертельного ДТП с участием Ефремов: актер был на наркотиках

Напомним, что вчера вечером, восьмого июня, Ефремов стал виновником серьезной аварии на Смоленской площади в Москве. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице. Сообщалось, что актер был стане алкогольного опьянения.

С самого утра Ефремов, который находился у себя дома, вызвал скорую помощь, заявляя, что он в плохом состоянии. Однако в больницу его не завезли, так как медики считают, что он симулирует и с ним все хорошо. Отмечается, что родственники актера уже обзвонили около 50 адвокатов, но никто не хочет браться за дело.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Mash.

Позже к Ефремову приехали полицейские. Они вывели его из дома и отправили на допрос. Также стало известны результаты анализов крови актера. Медэкспертиза нашла в анализах актера алкоголь, а также следы кокаина и каннабиноидов.

В тоже время полиция переквалифицировала дело против актера на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.