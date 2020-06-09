Новые подробности смертельного ДТП с участием Ефремов: актер был на наркотиках

Появляется все больше подробностей относительно аварии со смертельным исходом, виновником которой является известный российский актер Михаил Ефремов.
Напомним, что вчера вечером, восьмого июня, Ефремов стал виновником серьезной аварии на Смоленской площади в Москве. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице. Сообщалось, что актер был стане алкогольного опьянения.
С самого утра Ефремов, который находился у себя дома, вызвал скорую помощь, заявляя, что он в плохом состоянии. Однако в больницу его не завезли, так как медики считают, что он симулирует и с ним все хорошо. Отмечается, что родственники актера уже обзвонили около 50 адвокатов, но никто не хочет браться за дело.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Mash.
Позже к Ефремову приехали полицейские. Они вывели его из дома и отправили на допрос. Также стало известны результаты анализов крови актера. Медэкспертиза нашла в анализах актера алкоголь, а также следы кокаина и каннабиноидов.
В тоже время полиция переквалифицировала дело против актера на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.