18:27 09.06.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Новые подробности смертельного ДТП с участием Ефремов: актер был на наркотиках

Появляется все больше подробностей относительно аварии со смертельным исходом, виновником которой является известный российский актер Михаил Ефремов.

Новые подробности смертельного ДТП с участием Ефремов: актер был на наркотиках

Напомним, что вчера вечером, восьмого июня, Ефремов стал виновником серьезной аварии на Смоленской площади в Москве. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице. Сообщалось, что актер был стане алкогольного опьянения.

С самого утра Ефремов, который находился у себя дома, вызвал скорую помощь, заявляя, что он в плохом состоянии. Однако в больницу его не завезли, так как медики считают, что он симулирует и с ним все хорошо. Отмечается, что родственники актера уже обзвонили около 50 адвокатов, но никто не хочет браться за дело.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Mash.

Позже к Ефремову приехали полицейские. Они вывели его из дома и отправили на допрос. Также стало известны результаты анализов крови актера. Медэкспертиза нашла в анализах актера алкоголь, а также следы кокаина и каннабиноидов.

В тоже время полиция переквалифицировала дело против актера на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.


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