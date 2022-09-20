СМИ показали, где в Украине раздают повестки: пользователи соцсетей предупредили людей

Сотрудники военкоматов продолжают несколько удивлять общественность тем, в каком духе они привлекают к армии призывников. Выяснилось, что сотрудники правоохранительных органов и представители ВСУ устраивают настоящие облавы на мужчин в разных местах.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что в Киеве за выходные дни было роздано 121 повестка. Притом, что примечательно, раздавали их только в развлекательных заведениях (барах, пабах, и т.д.).

Таким образом, это уже не первый случай, когда полиция вместе с сотрудниками военкоматов устраивают своеобразную «охоту» в подобных заведениях. До этого так же поступали сообщения о том, что повестки раздают на блокпостах и даже на улицах.

В данный момент многие с пониманием отнеслись к подобным мерам. Но общественность напомнила, что давить на людей не стоит, а использовать же должны законные методы для привлечения людей в армию.

Напомним, инсайдер ОП раскрыл, когда войну в Украине заморозят: названа дата.