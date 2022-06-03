Происшествия

Лисичанск разрушен на 60 %: в городе нет света, газа и электричества

Российские оккупанты продолжают уничтожать все на своем пути.

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Российская армия продолжает уничтожать украинские города. Сейчас военные действия в Луганской области сосредоточены в Северодонецке, но Лисичанск также обстреливается.

Глава городской ВГА Александр Заика рассказал о том, что по последним данным город разрушен на 60 процентов. Ситуация критическая, так как местные жители остаются без воды, электричества и газа, пишет УРА-Информ.

“Обстрелы с каждым днем становятся все более мощными. Оккупанты без перерыва палят по всему городу. В Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка. В городе нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и интернета. О ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров”, – заявил он.

Также Заика добавил, что трасса Бахмут – Лисичанск под контролем украинских вооруженных сил, но под постоянными обстрелами оккупантов.

Ранее ВСУ рассказали, какую тактику выбрали оккупанты на Северодонецком направлении.

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