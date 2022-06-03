В оккупированном Мелитополе работают украинские партизаны: там ликвидируют оккупантов

Уже более 100 человек были ликвидированы партизанами.

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На оккупированных российской армией территориях активно работают украинские партизаны. Самая активная ситуация в этом плане в Мелитополе, Запорожской области.

Мэр города Иван Федоров сообщил, что подпольное сопротивление в оккупированном Мелитополе на юге Украины растет, в городе убивают российских захватчиков. По его данным более 100 россиян “устранено мелитопольским партизанским движением и сотрудничеством спецслужб. При этом он предполагает, что реальное число больше, пишет УРА-Информ.

По словам Федорова, с начала оккупации около 500 человек были задержаны российскими войсками — некоторые на несколько недель.

“Если попытаться классифицировать тех, кто находится под угрозой плена, — в первую очередь это инакомыслящие, не желающие входить в состав России, осуждающие оккупацию и просто несогласные. Некоторые говорят об этом только дома на кухне, но все под угрозой”, — сказал он.

Федоров заявил, что, по полученной им информации, русские “похищают людей и держат их в плену, и мало кто знает, как обращаются с людьми, находящимися в плену”.

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