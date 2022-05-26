Из Европы в Украину направилась боевая авиация: стало известно, что произошло

Стало известно о том, что была завершена подготовка и передача Украинскому государству от координационного центра в Германии суден «СУ-25», а также «МИ-17». Отныне у Киева будет еще больше «ответов» на вероломную агрессию Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Представитель СМИ из Америки Джек Детч сказал, что передача боевых самолетов Украине является повесткой дня для военнослужащих Запада. Однако не уточняется, какие именно судна предоставляли Киеву вышеупомянутые самолеты или же их попросту перебросили уже пилоты в Украину.

Известно, что в данный момент ни Запад, ни официальный Киев стараются не разглашать дополнительную информацию о технике, которая движется в нашу страну. Причина проста – возможные диверсии, а также ракетные обстрелы РФ. Однако СМИ Запада уже написали, что боевая авиация была замечена летящей в сторону Украины.

Напомним, «Он зашел слишком далеко»: в разведке рассказали, кто нейтрализует Путина.