«Он зашел слишком далеко»: в разведке рассказали, кто нейтрализует Путина

Сейчас в России нет лиц, способных на устранение Путина, но они появятся в скором времени

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Президент россии Владимир Путин уже панически боится своей ликвидации, для предотвращения подобного сценария он создал эшелонированную систему личной безопасности. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, передает УРА-Информ.

«Большинство в окружении Путина поняло, что он зашел слишком далеко, что перспектив не только для Путина, но и в целом для России нет», – отметил он.

Окружение президента РФ прекрасно понимает, что в будущем они будут вместе с ним отвечать за военные преступление.

«Я знаю всю систему безопасности, выстроенную Путиным. Помимо отдела собственной безопасности, он создал еще ряд оперативных подразделений, которые контролируют других высокопоставленных лиц государства. Параллельно такую же работу ведет и ФСБ, включая контроль за службой безопасности самого Путина… Создана тотальная система контроля не только в окружении Путина, но практически по всей стране», – добавил Маломуж.

Главная задача всех этих ведомств – поиск нелояльных лиц в окружении Путина.

“Силовики могут восстать против Путина. Когда будет явное поражение, когда Путин ослабнет, будут искать реальные пути выхода из ситуации и попытаются оправдать себя, например, нейтрализацией Путина», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что мэр города-героя Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что покинул город еще 27 февраля, ведь «получил приказ» выехать из уже почти окруженного города.