Происшествия

Россия увеличивает количество обстрелов: оккупанты используют авиацию

Новые данные от Генштаба ВСУ.

Время чтения: 49 Секунд

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные по поводу ситуации с военными действиями в Украине. Была опубликована информация по состоянию на утро 23 мая.

Там сообщают, что оккупанты увеличили интенсивность применения авиации, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру в зоне ведения активных боевых действий, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области Беларуси.

На Харьковщине противник ведет боевые действия, чтобы удержать занятые ранее рубежей на Харьковском направлении. На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. На данный момент идут штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник вел боевые действия в районе Александрополья, но понес потери и отступил.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается снижение интенсивности ведения боевых действий.

Ранее мы сообщали, что российские снайперы убивают медиков в первую очередь.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Войска РФ в Приднестровье получили новую задачу: ВСУ выяснили, в чем задумка

Глава Одесской Военной администрации Максим Марченко сообщил о том, что в непризнанном «государстве» намерены использовать специальную военную технику. Для этого так называемые «власти» хотят обновить военный аэродром.

Российские снайперы убивают медиков в первую очередь: ВСУ рассказали о подлости рашистов

По всей линии фронта не хватает медицинских специалистов

В Одессе армия РФ денацифицировала сортир

Ракетами воздушного базирования враг существенно «испортил воздух» на юге Одесской области

Крушение Боинга со 132 людьми на борту: шокирующие выводы СМИ

Катастрофа произошла 21 марта этого года

Генштаб опубликовал обновленные данные по потерям оккупантов: почти 29 000 солдат ликвидировано

Украина уверенно приближается к отметке 30 000 по этому показателю.

New York Times опубликовал новые доказательства военных преступлений РФ Буче (ВИДЕО)

Появляется все больше и больше видеодоказательств того, что творилось в пригороде Киева.