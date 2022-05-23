Россия увеличивает количество обстрелов: оккупанты используют авиацию

Новые данные от Генштаба ВСУ.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные по поводу ситуации с военными действиями в Украине. Была опубликована информация по состоянию на утро 23 мая.

Там сообщают, что оккупанты увеличили интенсивность применения авиации, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру в зоне ведения активных боевых действий, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области Беларуси.

На Харьковщине противник ведет боевые действия, чтобы удержать занятые ранее рубежей на Харьковском направлении. На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. На данный момент идут штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник вел боевые действия в районе Александрополья, но понес потери и отступил.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается снижение интенсивности ведения боевых действий.

Ранее мы сообщали, что российские снайперы убивают медиков в первую очередь.