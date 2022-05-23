Политика

Жителям Мариуполя рассказали, что делать, чтобы не стать коллаборантом

Важные нюансы пояснили в местном совете.

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Горсовет Мариуполя выпустил информацию для местных жителей, которые остаются в городе несмотря на оккупацию. Там поделились советами, как выживать несмотря на то, что город захвачен.

Там сообщили, что не нужно отказываться от “гуманитарной помощи”, пенсии и других выплат от оккупантов, нужно брать все. Там отмечают, что большие затраты оккупантов – большие проблемы, пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение от Горсовета.

“Работа на оккупантов. Если вы можете / вас заставляют работать в коммунальных сферах и это улучшит жизнь наших мариупольцев – работайте. Речь не о самоназванной мэрии и руководящих должностях. Не вся работа – коллаборация. И главное – мы должны выдержать до деоккупации вместе. Поэтому если ваша работа пойдет на улучшение жизни мариупольцев – не сомневайтесь. Вы работаете для них, а не для оккупантов”, – отмечают в горсовете.

Также там пишут о том, что если заставляют давать комментарии, то нужно говорить только, что все неоднозначно, ничего не видел, кто именно стрелял непонятно и так далее.

Ранее мы сообщали, что российские снайперы убивают медиков в первую очередь.

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