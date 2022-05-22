Происшествия

Российские снайперы убивают медиков в первую очередь: ВСУ рассказали о подлости рашистов

По всей линии фронта не хватает медицинских специалистов

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Российская армия бьет по медучреждениям, по крупнейшему коксохимическому заводу в Европе, по жилым домам Авдеевки. Об этом сообщил боец территориальной обороны, военный медик Егор Фирсов в эфире телеканала «Эспрессо», передает УРА-Информ.

«Не бывает часа без обстрелов. Россия не может взять Авдеевское направление пехотой, они бьют везде. Последние дни пехота не идет, до этого они пытались взять штурмом направление Красногоровки. Можно на нуле увидеть десятки тел рашистских солдат, которых российское командование не забирает. Они просто там лежат уже много времени», – отметил украинский защитник.

По всей линии фронта на Донбассе, как уточнил боец, не хватает медицинских специалистов и снайперы РФ убивают медиков в первую очередь.

«По всей линии фронта, включая Авдеевку, медицинская функция важна и критическая. Рашисты обстреливают медицинскую систему. Не хватает специалистов. В Северодонецке осталось всего три врача. Такая ситуация по всей линии фронта. Надо снимать нашивки „Красный крест“ потому, что снайперы убивают медиков в первую очередь. Они понимают, что если погиб медик, то он не предоставит помощь ни военным, ни гражданским раненым и они также погибнут».

Ранее сообщалось, что по Одесской области вновь был нанесен вражеский ракетный удар с применением авиации.

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