«Все это большой обман людей»: оккупанты сделали заявление о восстановлении Мариуполя

Восстановить город можно только при условии отсутствия боевых действий, наличии плана и специалистов

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Оккупированный Мариуполь в Донецкой области нереально восстановить в ближайшие года. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко, передает УРА-Информ.

«Сейчас за жилищный комплекс отвечает бывший тамада, и мы понимаем, что оно все так там происходит. Даже если предположить, что там появятся какие-то специалисты, то наладить жизнь в Мариуполе в ближайшие два года невозможно», – отметил он.

Также известно, что в городе-герое уничтожены все коммуникации, и даже газ придется прокладывать заново.

«То есть, ни одна котельная не заработает. И уже осенью, зимой у нас будут проблемы с отоплением. И что делать? Никто этим не занимается», – подчеркнул он.

Восстановить Мариуполь, как утверждает Андрющенко, можно только при условии отсутствия боевых действий, наличии плана и квалифицированных специалистов.

«Но для этого нужно иметь план, специалистов, ресурсы и, самое главное, время. И ничего из этого нет у оккупационных властей. То есть, все это большой обман людей, которые там остаются», – добавил он.

Ранее сообщалось, что российская армия бьет по медучреждениям, по крупнейшему коксохимическому заводу в Европе, по жилым домам Авдеевки.