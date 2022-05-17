РФ удерживает украинцев в спецлагерях: ВСУ показали возмутительную карту (фото)

Стало известно, что Российская Федерация в очередной раз демонстрирует жесткую тоталитарную политику. Кремль решил переселить мариупольцев в спецлагеря, о которых толком ничего неизвестно. Однако недавно была опубликована соответствующая карта.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Россия удерживает 95 000 жителей Мариуполя в специальных лагерях», – коротко подметили в сообщении, где представили и саму карту.

На ней видно, что большинство этих лагерей сосредоточены в регионах, которые находятся не так далеко от Москвы. Однако есть еще они как ближе к северу РФ, так и к югу. На этом фоне неизвестно вообще о том, какие условия в данных лагерях, и как относятся к людям. При этом росСМИ снимают специальные пропагандистские репортажи о том, что людям там якобы хорошо и нет никаких проблем.

Однако по факту никто из мировой общественности не может толком проверить так ли это. Потому многие, учитывая возмутительные действия РФ в Украине, склоняются к тому, что над людьми там могут издеваться.

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