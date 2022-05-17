Путину сделали операцию: его будет подменять двойник

Все из-за рака у президента России.

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Президенту России Владимиру Путину сделали операцию в ночь с понедельника на вторник, сообщает итальянская газета La Stampa со ссылкой на неназванные источники. Причина операции – рак, которым страдает Путин.

По данным газеты, в целях обеспечения максимальной скрытности операция проводилась ночью, пишет УРА-Информ.

Кроме того, журналист, предоставивший эту информацию, написал, что для того, чтобы скрыть отсутствие Путина и создать впечатление, что он по-прежнему контролирует ситуацию в стране, российские спецслужбы разработали план по замене его двойником на минимум 10 дней. Это он появиться на публике в ближайшее время.

Согласно цитируемым источникам, результат операции Путина будет известен через пять дней. Ранее многие СМИ писали о проблемах со здоровьем у Путина. Некоторые из них отмечали, что у Путина может быть рак.

Ранее мы сообщали, что задержан бывший председатель Верховного суда Словакии, он поддержал нападение Путина на Украину.