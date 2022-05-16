Стефанчук раскрыл, как Украина получит компенсацию от РФ за войну: детали громкого заявления

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о том, что официальный Киев будет требовать соответствующих финансовых средств от Москвы за причиненный ею ущерб в нашем государстве. По его словам, уже сейчас существует соответствующий план.

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Об этой информации сообщила Politeka, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Украина все-таки даже без соответствующих решений Кремля сумеет получить компенсации благодаря арестованному имуществу Российской Федерации. Впрочем, Стефанчук не исключил, что Рада и другие представители власти будут требовать от Москвы компенсации за разрушенное имущество и моральный вред.

Известно, что дело будет вести Международный криминальный суд. Уже сейчас официальный Киев ведет с ним тесное сотрудничество. Кроме того, Стефанчук заверил, что Рада приняла все нужные инициативы для того, чтобы Кремль заплатил соответствующую цену за свое вероломство.

Временем ранее сообщалось, что российские террористы угрожают семьям защитников «Азовстали».