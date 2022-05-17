Политика

Путин мешает военным: он принимает решения вместо них

Он вмешивается в процесс принятия тактических решений на низком уровне

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Президент России Владимир Путин усугубляет неудачи на Украине, вмешиваясь в процесс принятия тактических решений на низком уровне, сообщила во вторник британская газета The Times со ссылкой на западные военные источники.

Согласно этим источникам, Путин и начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов принимают решения о действиях отдельных подразделений численностью всего 700-1000 человек, пишет УРА-Информ.

«Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала», — сказал цитируемый источник. Он добавляет, что высокопоставленный российский генерал, как полагают, все еще участвует в войне, несмотря на заявления о том, что его действия были приостановлены после неудач.

Второй военный источник сообщает, что в российской армии полковник или бригадный генерал обычно командует двумя батальонными тактическими группами, каждая из которых насчитывает примерно 900 человек. Но он указывает, что российские тактические батальонные группы были «разгромлены», поэтому «если Путин выполняет задачу командира бригады (…), он может опуститься до уровня сил, которые могут насчитывать от 700 до 1000 военнослужащих”.

Ранее мы сообщали, что Путину сделали операцию, его будет подменять двойник.

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