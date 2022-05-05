Инцидент над Финляндией: российский вертолет нарушил воздушное пространство

Россияне начали провоцировать еще одних соседей.

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Российский вертолет Ми-17 нарушил воздушное пространство Финляндии на юге страны, сообщает общественная телерадиокомпания Yle со ссылкой на Минобороны Финляндии.

Инцидент произошел в районе населенных пунктов Парикка и Кесялахти, на сухопутной границе с Россией, недалеко от Карельского перешейка. Вертолет Ми-17 пролетел на 4-4,5 км вглубь территории Финляндии. В Минобороны сообщили, что пограничники начали расследование инцидента, пишет УРА-Информ.

Ранее во вторник два немецких истребителя Eurofighter были отправлены на сопровождение российского разведывательного самолета Ан-30, который был замечен над Балтийским морем в районе острова Рюген, сообщало агентство dpa.

Самолет также пересек воздушное пространство Дании и Швеции. В связи с инцидентом МИД Дании вызвал российского посла. В свою очередь, 30 апреля российский самолет вошел в воздушное пространство Швеции южнее района Блекинге, сообщили шведские военные.

Ранее мы сообщали главное по состоянию на утро пятого мая.